Ag. Terzi elogia Italiano: "Ha cultura e passione del suo lavoro, è pronto al grande salto"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli è intervenuto Vincenzo Rispoli, procuratore del capitano dello Spezia Claudio Terzi: “Lo Spezia ha fatto un ottimo campionato a livello di gioco, magari ha raccolto un po’ meno come risultati soprattutto nell’ultimo periodo.

Italiano? E’ un propositivo, non riesce a modificare il suo tipo di gioco in modo integrale. Ha talmente cultura e passione del suo lavoro che può fare senza problemi un salto. Secondo me ha le qualità giuste, e dovunque andrà farà bene.

Come sta Terzi? Claudio sta bene, anche se ultimamente ha giocato un po’ di meno, E’ stato sempre il capitano non solo in campo ma anche nello spogliatoio. E’ sempre stato apprezzato dai suoi compagni in tutte le squadre dove ha giocato, non dimentichiamoci che ha ottenuto ben 4 promozioni dalla B alla A.

Lotta Champions? E’ molto strana, anche la Juve sta facendo fatica e nell’ultima gara ha conquistato i tre punti giocando male. Il Napoli è stato un po’ penalizzato da tante situazioni, a me è sempre piaciuto Gattuso come allenatore, lo ritengo molto bravo”.