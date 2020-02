Ag. Torregrossa avverte il Brescia: "Il Napoli deve costruire fiducia, non importa chi sia l'avversario"

Davide Torchia, agente dell'attaccante del Brescia Torregrossa, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Se uno è un po' attento ai fatti e le partite del Brescia, come le vedo io, spesso fanno delle partite buone sotto il punto di vista tecnico, propositive, hanno buonissimi calciatori. Succede spesso nella Serie A di ora che una squadra che lotta per non retrocedere può fare 4-5 partite senza pare un punto, deve restare compatta e credere nel proprio gioco, perchè poi si possono fare e risultati di seguito.

Torregrossa? Speriamo per la prossima di esserci. Siccome vale sempre la vecchia regola, ovvero che tre punti sono sempre tre punti che tu lo faccia con l'ultimo o chi che sia, il Napoli al momento ha bisogno di punti per costruire la fiducia in se stessi, nella squadra, nell'apporto tecnico".