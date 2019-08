Ag. Tutino conferma: "Tutto fatto col Verona! C'erano anche altri club, decisivo Juric"

Vinceno Pisacane, agente di Gennaro Tutino, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, confermando la trattativa ormai conclusa per il passaggio del suo assistito al Verona in prestito: "Tutino andrà al Verona, il ragazzo è già lì, si aspettava lo scambio di documenti ma ormai è fatta. Il giocatore è molto contento, dopo il campionato fatto ambiva ad andare in Serie A, c'erano anche altri club che lo avevano chiesto, ma il ragazzo era molto orientato verso Juric. Dopo il primo allenamento già mi ha detto che non ha sbagliato la scelta".