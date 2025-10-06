Ag. Vergara svela: "Rimasto per volontà di Conte, ci ha visto qualcosa di importante"

vedi letture

Mario Giuffredi, agente che cura gli interessi di vari calciatori di Serie A tra i quali Di Lorenzo, Politano e Vergara, è intervenuto nel corso del Palermo Football Meeting a “La Braciera in Villa”, evento organizzato da Conference403 con il patrocinio dell’ARS e del Comune di Palermo. Di seguito le sue dichiarazioni raccolte da Tmw su Antonio Vergara.

"È un giovane del 2003 che ha fatto la sua gavetta in B e ha grande prospettiva. È rimasto a Napoli per volontà di Conte. Il mister non regala niente a nessuno: se ha voluto la sua permanenza è perché ci ha visto qualcosa di importante. Chi lo conosce più nel profondo sa che è un giocatore che saprà imporsi anche in azzurro".