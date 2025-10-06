Ufficiale Anche Lobotka salta la convocazione in nazionale: il comunicato della Slovacchia

Dopo Milinkovic-Savic, anche Stanislav Lobotka è costretto a saltare gli impegni della propria nazionale per le sfide di qualificazione ai Mondiali 2026. L'infortunio rimediato ieri dal centrocampista del Napoli nel corso del secondo tempo del match contro il Genoa ha costretto la Slovacchia di Calzona a non convocarlo. Di seguito la nota ufficiale della Federazione slovacca: "Stanislav Lobotka non sarà disponibile per le doppie partite in Irlanda del Nord e contro il Lussemburgo a causa di un infortunio".

Si attende ora l'esito degli esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio, come come raccontato da Antonio Conte ieri nel post-partita di Napoli-Genoa è stato riportato nella zona pubica del regista azzurro: "Lobotka è scivolato praticamente sul terreno di gioco. Il ginocchio si è aperto, ha avvertito una fitta in zona pube e adduttore. Anche lui deve essere valutato."