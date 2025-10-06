Montervino su McTominay: “Unico modo per vederlo in ripresa, col 4-3-3 è il vero attaccante”

Nel corso di ‘Ne Parliamo il Lunedì’ su Canale 8, è intervenuto l’ex centrocampista del Napoli Francesco Montervino: “Ieri col Genoa c’è stato un ritrovamento tattico di McTominay, che nonostante per l’ennesima volta quest’anno non abbia fatto una partita eccezionale però fa vedere come nel 4-3-3 sia il vero attaccante di questa squadra.

In tutte le azioni offensive del Napoli è stato il giocatore più vicino alla prima punta. Ricordiamo che nel primo tempo non arriva su una palla per un centimetro, nel secondo tempo liscia ne liscia un’altra davanti alla porta e partecipa in uno dei due gol. A mio avviso l’unico modo per vedere lo scozzese in grande ripresa è vederlo in quello schieramento tattico".