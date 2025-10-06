Zazzaroni: "Primo tempo male, ma non bastano 45' per bocciare il 4-3-3!"

vedi letture

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "La ricerca del 4-3-3 e del lavoro sugli esterni è molto importante per Conte. Col 4-1-4-1 hai trovato un tipo di calcio diverso, ma sei meno dinamico. Non possono bastare comunque 45 minuti per bocciare il 4-3-3, modulo con cui il Napoli ha fatto la sua fortuna. Il primo tempo è andato male, anche perché c'era un Genoa molto fresco e tonico.

Nel secondo tempo, col Genoa che è andato un po' in crisi di fiato e coi subentrati, hai avuto un'altra squadra, un'altra determinazione. Conte qualcosa nell'intervallo si è inventato, anche dal punto di vista delle motivazioni. Spinazzola è stato troppo importante in questo match, rispetto a Olivera che ha fatto male. Leonardo partiva, puntava, scendeva sulla fascia. Cose che Olivera non ha fatto".