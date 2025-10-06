Iezzo: "Le certezze del Napoli sono due giocatori, gli servono per essere più propositivo"

vedi letture

Nel corso di ‘Ne Parliamo il Lunedì’ su Canale 8, è intervenuto l’ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo: “Le certezze di questo Napoli sono due giocatori, De Bruyne e Spinazzola. Penso che il Napoli senza questi due giocatori faccia fatica nel trovare quella fantasia che serve ad una squadra per vincere. Il Napoli ha una base importante per arrivare fino in fondo per contendersi lo scudetto, ma ha bisogno di quei giocatori per essere un po’ più propositivo”.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci gratuitamente anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora) e senza pubblicità invasive.