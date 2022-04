Ag. Zerbin: "Al Bari in B? No, merita la Serie A. Può giocarsi le sue carte ad alti livelli"

Furio Valcareggi, agente di Alessio Zerbin, ha parlato del classe '99 di proprietà del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

© foto di Federico De Luca

Furio Valcareggi, agente di Alessio Zerbin, ha parlato del classe '99 di proprietà del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Dovrebbe tornare a Napoli, un Napoli che si rinnova. Alessio ha fatto grandissime cose quest'anno. Non sento Spalletti da un po' e quindi non so cosa voglia fare, ma secondo me deve valutare il giocatore in ritiro. Il ragazzo piace molto in giro, il Napoli dovrà pensare bene a cosa fare. Merita di farsi vedere, va giudicato sul campo, magari anche bocciato, ma deve essere valutato.

Può andare al Bari in Serie B? Noi siamo presuntuosi e vogliamo vederlo in Serie A. Zerbin, dopo quello che ha fatto a Frosinone, merita di farsi vedere in altri contesti. Che squadre intendo? Magari Bologna, Fiorentina o chiunque altro club che si trova in Serie A, potrebbe giocarsi le sue carte ad alti livelli".