Ag. Zerbin: “Conte l’ha trattenuto. Non poteva chiedere di più, è felicissimo di restare”

Giulio Marinelli, agente di Alessio Zerbin, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Il mercato è stato aggravato dal fatto che il campionato fosse iniziato e poi è stato un mercato difficile perchè non ci sono più tanti soldi.

Zerbin? L’allenatore ha preferito restasse a Napoli ed Alessio è stato felicissimo. Non poteva chiedere di meglio, non partire perchè l’ha voluto il tuo allenatore. E’ una grande opportunità ed Alessio la vive come tale. Conte ha una grandissima autorevolezza, ma oltre ad essere un grande allenatore sul campo è un grandissimo motivatore. Sa coinvolgere i ragazzi e sa tirare fuori il massimo da ogni calciatore, questo è il suo pregio maggiore. Insieme al presidente ed al direttore ha coordinato un mercato che considero eccellente”.