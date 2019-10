Ag. Zinchenko: "Napoli? Restare al City è stata la scelta giusta, è cresciuta con Guardiola"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Alan Prudnikov, agente Zinchenko. queste le sue dichiarazioni: "La Nazionale ucraina ha avuto una crescita generale e non solo nei singoli. La squadra è diventata più forte, ha stupito tutti e può essere una sorpresa ad Euro 2020.



Napoli? Col senno di poi, possiamo dire che restare al Manchester City è stata la scelta giusta. Siamo grati a Guardiola per la possibilità che ha dato al ragazzo di crescere e giocare. Zinchenko ha rinnovato la scorsa estate col City ed è concentrato sul club inglese, vuole vincere molti trofei. Con Guardiola gioca da terzino, ma può fare almeno 4 ruoli e oggi è concentrato sul City, ma nel calcio mai dire mai. Un giorno sarebbe bello battere Ronaldo anche in campionato in serie A, ma è necessario che Cristiano non si ritiri anche perché al momento il futuro di Zinchenko è al City



Esutanza dopo il gol? Dopo il gol non si è frenato, è giovane ed era felice per il traguardo raggiunto con l’Ucraina”.