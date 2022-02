Aggressione all'Olimpico, la denuncia di Martino: "Qualcuno ha cercato di venire alle mani in tribuna stampa..."

Carmine Martino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, insieme al tecnico Angelo Ozzella è stato protagonista di un brutto episodio in tribuna stampa

Carmine Martino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, insieme al tecnico Angelo Ozzella è stato protagonista di un brutto episodio in tribuna stampa all'Olimpico, dopo il gol-vittoria di Fabian, e ha raccontato la vicenda nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "E' stato un episodio spiacevole, soprattutto perché eravamo in tribuna stampa. Sul gol di Fabian c'è stato un diverbio alle mie spalle tra una persona con la tuta della Lazio e Angelo Ozzella, c'è stato anche il tentativo di venire alle mani, ma è stato bravo Ozzella a mantenere il controllo e respingere le provocazioni. Sono cose che non dovrebbero accadere".