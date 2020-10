Agostinelli: "Bakayoko dà equilibrio alla squadra e fisicità nelle mischie in area"

Andrea Agostinelli, ex allenatore del Napoli, ha commentato il mercato azzurro ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Ha davvero fatto una bella campagna acquisti. Il Napoli con Bakayoko ha messo la fisicità che mancava con i piccoletti tecnici che aveva. Mi ricordo in tempi non sospetti i gol di Sergio Ramos di testa nel Real Madrid contro gli azzurri in Champions. Tu puoi anche essere forte, ma il Napoli rispetto alle grandi d'Europa aveva un difetto di fisicità nelle mischie. Nelle palle inattive contro hai bisogno di centimetri, ora con questi nuovi acquisti il Napoli ha eliminato queste piccole pecche che aveva.

Hysaj a sinistra? Nella storia di qualsiasi giocatore ci sono dei pregiudizi. Il terzino albanese ha una certa esperienza ed è capitano della sua nazionale. Non dico che siamo difronte al Maldini dei bei tempi, ma è troppo criticato. Qualche volta bisogna dare merito a questi giocatori quando fanno grandi partite. Se vi ricordate Colombo, era fondamentale nel Milan mentre in un altro contesto era un calciatore normale. E’ troppo facile prendere il Roberto Carlo e il Maicon di una volta, per quello dico che il Napoli ha operato benissimo.

Bakayoko? Non mi aspetto il tunnel o i gol da lui, ma l’equilibrio e la fisicità che può dare alla squadra, come faceva Gattuso da giocatore. Avendo ora Bakayoko in campo, su un calcio d’angolo contro da tifoso del Napoli mi sentirei più sicuro”.