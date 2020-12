Agostinelli: "Calo Napoli dovuto alla condizione, se i piccoletti perdono brillantezza..."

Andrea Agostinelli, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Tutte le squadre vivono un periodo di calo fisico, soprattutto quando ci sono grandi infortunati e l'allenatore è costretto a far giocare gli stessi. Credo che questa situazione che vive il Napoli sia dovuta all'aspetto fisico. Il Napoli è una squadra agile, tra le meno fisiche tra le big. Tutti gli attaccanti piccoli e i centrocampisti e gli esterni rapidi devono avere sempre una certa brillantezza fisica per fare bene, altrimenti non sono più rapidi e reattivi e con squadra fisiche come il Torino si può andare in difficoltà".