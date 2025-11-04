Agostinelli: "Conferenza Conte? Non so a chi si riferisse, ma forse ho capito..."

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Andrea Agostinelli, allenatore ex Napoli ed ex calciatore, tra le tante, di Napoli ed Atalanta.

Conte molto polemico ieri in conferenza. Le chiedo: quando parla di “attacchi dall’esterno”, secondo lei a chi si riferisce?

“Guarda, io non ho capito a chi si riferisse, ma credo che lui mandi quei messaggi al mondo esterno a Napoli, alle squadre ed alla stampa del Nord. Secondo me gli dà un po’ fastidio il fatto che il Napoli, campione d’Italia e primo in classifica, venga criticato da una parte della stampa o dell’opinione pubblica. Non vivo a Napoli, ma conosco bene l’ambiente: credo che a qualcuno possa dare fastidio questa situazione. Conte è uno che, a volte, prende certe cose sul personale. Ma, se posso dire la mia, i più bravi non sono mai simpatici a tutti. Se guardi gli allenatori che vanno per la maggiore, spesso dividono: una parte della critica li ammira, un’altra li contesta. È normale. Quando gli fanno notare che ci sono troppi infortuni, lui risponde a tono perché si sente toccato, ma è anche vero che bisogna verificare se c’è qualcosa nella preparazione che non funziona, deve metterci mano lui stesso ed il sul staff. Questo bisogna assolutamente capirlo. Sono convinto che nello spogliatoio, parlando con lo staff medico e atletico, ne stiano già discutendo. Da sempre, nel calcio, si dice che quando ci sono troppi infortuni muscolari una riflessione va fatta. La verità assoluta non la sai mai, perché a volte è solo sfortuna, ma di solito quando sono da trauma è casualità, mentre se sono muscolari c'è qualcosa da rivedere — magari i carichi di lavoro o i campi. Le variabili sono tante, ma le domande bisogna porsene".

È arrivata l’ufficialità di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus. Le chiedo: lei si sente “tradito”, calcisticamente parlando, da Spalletti, o pensa che sia legittimo che un allenatore scelga liberamente dove andare?

“Ragazzi, gli allenatori tradiscono tutti! Allora Conte non sarebbe mai dovuto venire al Napoli… Dobbiamo partire da un presupposto: i professionisti fanno i professionisti. Poi, certo, c’è modo e modo, ma Spalletti ha fatto benissimo a cogliere un’occasione importante. Quando era a Napoli ha dato tutto, e questo è quello che conta. Dopo di che il professionismo ti porta anche a fare scelte che da fuori possono sembrare “scomode”, ma nel calcio succede ogni giorno".