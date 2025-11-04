Rileggi live Youth League, Napoli-Eintracht 0-0: terzo pari di fila per gli azzurrini

vedi letture

Termina a reti inviolate il quarto turno di Uefa Youth League tra Napoli ed Eintracht Francoforte: una gara estremamente equilibrata e tattica dove l'incertezza e la paura di commettere errori hanno avuto il sopravvento sullo spettacolo. Nel secondo tempo è Dills degli ospiti a sprecare la più grande occasione della partita: il suo calcio di rigore termina sopra la traversa! Terzo pari di fila dunque per gli uomini di Rocco che ora sono a 3 punti nella classifica generale.

96' - FINISCE LA PARTITA A CERCOLA! RISULTATO FINALE: 0-0​​​​​​-94'

95' - Giallo nell’Eintracht: ammonito anche Fenyo

94' - Chance nel finale per l'Eintracht! Llicevic raccoglie un buon calcio di punizione e calcia dal limite ma il suo tiro è deviato in corner da Spinelli!

90' - 6' di recupero!

88' - Ultimi minuti a Cercola, ancora parità

84' - Ayadi viene ammonito dall'arbitro

79' - Cambio anche nel Napoli: fuori De Martino, dentro Esposito.

79′ – Cambio nell’Eintracht: fuori Dills, dentro Tsiokos.

74' - Cambio nell’Eintracht: fuori Neuendorff, dentro Ayadi.

72' - DILLS SBAGLIA IL RIGORE! Destro che sorvola la traversa! Clamorosa chance persa per i tedeschi

71' - CALCIO DI RIGORE PER L'EINTRACHT! Dills semina il panico in area di rigore e viene atterrato da De Luca: calcio di rigore ed ammonizione!

69' - Calcio di punizione per l'intervento falloso di De Chiara su Dills

64' - Ci prova Barido, anche questa volta Sijlevic è attento.

63' - Altro giallo, questa volta per l'Eintracht, calcio di punizione per l'intervento falloso di Boakye Osei su Smeraldi

60' - Destro di Anic ipnotizzato da Sijlevic

57' - Subito dopo l'ammonizione Genovese lascia il campo per Cimmaruta

55' - Cartellino giallo per Genovese

52' - CHANCE PER L'EINTRACHT! Cross laterale deviato dal vento, palla che sbatte sulla traversa e arriva a Llicevic che colpisce a lato.

​​​​​​50' - Fallo commesso da Saviano a centrocampo su Eisele

47' - Tentativo di Fenyő dal limite dell'area, palla altissima

12.30 - Riparte la gara

12.25 - Gara molto equilibrata: approccio discreto degli azzurrini ma sono i tedeschi a comandare il gioco. Nel finale del primo tempo cresce invece la manovra offensiva dei padroni di casa

45' - TERMINA LA PRIMA FRAZIONE: tanto equilibrio in campo.

23' - Preme l'Eintracht: ci prova Llicevic ma Spinelli è attento.

8' - Prende coraggio la squadra tedesca, arretra il Napoli

3' - Subito distratto l'Eintracht con Boakye che rischia di favorire il blitz di Saviano con una brutta palla persa al limite dell'area.

11.30 - INIZIA LA GARA!

11.10 - Ufficiali le formazioni della gara:

NAPOLI: Spinelli, De Chiara, Torre, Genovese, Gambardella, De Luca, Smeraldi, Anic, Saviano, Baridò, De Martino.

EINTRACHT FRANCOFORTE: Sijlevic; Ahouannou, Eisele, Boakye Osei, Neuendorff; Fenyo, Dills; Ilicevic; Awusi, Souza, Dzanovic.

Benvenuti alla diretta testuale del quarto match di Uefa Youth League: Napoli ed Eintracht Francoforte si sfideranno alle ore 11:30 a Cercola nel quarto turno della competizione europea. Gli azzurrini sono a 2 punti in classifica dopo il doppio pari con lo Sporting e il Psv. Per i giovani tedeschi sono invece 3 i punti.