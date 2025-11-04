Ultim'ora Napoli-Eintracht, Sky sulla formazione: "Torna Lobotka! Due dubbi per Conte"

La Champions League del Napoli stasera, ore 18.45, con la sfida casalinga contro l'Eintracht. Non sono previste tante novità dall'allenatore degli azzurri rispetto al pari di Como: la coppia centrale difensiva sarà Rrahmani-Buongiorno, a sinistra è ballottaggio tra Olivera e Gutierrez, con l'uruguaiano avanti. In mezzo al campo torna dal 1' Lobotka.

In attacco Hojlund sarà ancora il riferimento centrale, a sinistra uno tra Neres e Lang (favorito il brasiliano). Per i tedeschi dovrebbe esserci Mario Gotze a guidare il reparto offensivo insieme a Knauff e alle spalle dell'unica punta Burkardt. La punta tedesca parte favorito su Wahi. In difesa ci saranno due vecchie conoscenze della Serie A, Kristensen e Theate, con Koch al centro. Ecco le probabili formazioni secondo Sky Sport:

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. All. Conte

EINTRACHT (3-4-2-1): Zetterer; Kristensen, Koch, Theate; Doan, Larsson, Chaibi, Brown; Knauff, Gotze; Burkardt. All. Toppmöller