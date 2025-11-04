Live Napoli-Eintracht, pre-partita: allerta per l'arrivo di tedeschi nonostante il divieto

12.45 - Il prefetto ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti a Francoforte e a quelli residenti nella provincia di Bergamo - i tifosi dell'Atalanta sono gemellati con quelli dell'Eintracht - mentre ieri è stato emesso il divieto di affollamento a Napoli "nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, per soggetti riconducibili (per abbigliamento, vessilli, slogan, etc.) alla tifoseria dell'Eintracht Francoforte, nei giorni 3, 4 e 5 novembre 2025"

12.00 - Per il match in programma quest'oggi alle 18.45 sono ancora disponibili alcuni biglietti in vari settori. Disponibilità ancora nei Distinti inferiori, bassa negli anelli inferiori delle curve e in Tribuna Posillipo. Per quanto riguarda la Tribuna Nisida, invece, solo pochi posti ancora disponibili.

11.45 - Il divieto di trasferta ai tifosi dell'Eintracht Francoforte non impedirà a molti di viaggiare verso Napoli dopo gli incidenti del 2023. La Bild a tal proposito spiega che circa 500 tifosi vogliono arrivare a Napoli per protestare contro i divieti imposti dalle autorità italiane. Un viaggio, questo, già pianificato nelle scorse ore. Anche per questo motivo l'allerta resta massima in città. Ci saranno controlli serrati già in aeroporto e non solo.

Toppmoller disegna un 3-4-2-1 con alcuni cambi rispetto alla gara di campionato di sabato, dove si è infortunato Uzun, uno degli uomini migliori di questo avvio di stagione. Tra i pali Zetterer, pacchetto arretrato composto da Amenda, Koch e Theate. Sulle fasce di centrocampo agiranno Kristensen e Brown, in mediana ecco Larsson e uno tra Chaibi e Skhiri. Sulla trequarti avanza Doan per sostituire Uzun, insieme a lui Knauff a dare supporto alla punta dove è testa a testa tra Wahi e Burkardt. Occhio anche all'opzione Gotze al posto di Amenda, facendo scalare Doan sull'esterno e Kristensen in difesa.

Conte deve fronteggiare ancora una volta i problemi fisici, stavolta di Gilmour e Spinazzola. Dunque, 4-3-3 con Milinkovic-Savic in porta, al centro della difesa la coppia Rrahmani-Buongiorno, sulle corsie laterali Di Lorenzo e poi ballottaggio Gutierrez-Olivera, quest'ultimo in vantaggio. In cabina di regia dovrebbe tornare Lobotka dal primo minuto, ad affiancarlo pronti i soliti Anguissa e McTominay. Nel tridente non si toccano Hojlund e Politano, mentre per il posto a sinistra David Neres è in pole su Noa Lang.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Eintracht Francoforte