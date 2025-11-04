Caso Bisseck, De Giovanni: "Più del fallo, mi preoccupano le giustificazioni in tv..."

Lo scrittore Maurizio De Giovanni è intervenuto ai microfoni di Televomero per parlare alla trasmissione Il Bello del Calcio: “Che il soffio di vento ci fosse stato è fuori discussione, io sono un giallista e complottista, io credo con assoluta certezza che il fallo da ultimo uomo di Bisseck sia evidente e mi preoccupa che l’errore lo può fare chiunque, ma che si sia alzato un commento di giustificazione in tutte le trasmissioni. Io faccio una domanda semplice: il fallo su Di Lorenzo se succede a centrocampo viene chiamato 100 volte su 100, perché quel fallo in area è assolutamente non punibile? E quel fallo di Bisseck c’è un giocatore con un’autostrada, come si fa a non vedere? Per me è un mistero.

Scudetto? L’Inter ha peso da questo punto di vista, il Napoli se recupera gli infortunati può dire la sua, vedo la Juve in grossa difficoltà”. E infine ancora sulle parole di Conte: “Noi dobbiamo alzare il livello di guardia, sta a noi stare attenti che non succeda niente. Napoli è una grande piazza, non può lasciar passare le cose facilmente. La tifoseria del Napoli? Al momento sono state consentite solo due trasferte, questo è ingiusto e non è giustificato”.