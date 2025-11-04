Marino: "Conte, le sue parole ricordano quelle di Maradona"

Pierpaolo Marino è intervenuto nella trasmissione Il Bello del Calcio sul canale Televomero: “Parole Conte? Sulla parte finale del discorso che il Napoli dà fastidio ed io penso che Antonio abbia ragione, Napoli non è più una variabile impazzita ma una costante del calcio italiano e dà fastidio alle big. Nell’ambiente Napoli si creano sempre grosse aspettative, il popolo napoletano è sempre stato sempre vicino nonostante le polemiche. Reja veniva attaccato sempre, ma i tifosi sono molto intelligenti.

Si, le sue parole ricordano quelle di Diego. In quel momento la Nord faceva una guerra tremenda verso il Napoli del primo scudetto, io dovevo fare la guerra tutti i Lunedi’ e quindi capisco. Nell’anno dello scudetto Ferlaino dovette farsi eleggere consigliere, io ero al Processo di Biscardi per creare paura, è una strategia, fa parte della politica. Maradona ci difendeva come Conte adesso.

C’è un partito di vedove di De Bruyne, a me dispiace per il suo infortunio e penso che ha qualità indiscutibili ma questa squadra ha vinto lo scudetto con McTominay e Lukaku che si scambiavano gol e assist e non capisco il perchè bisogni parlare dell’assenza di De Bruyne. Ricordarlo sempre non serve a niente. Per fortuna non ha inciso come poteva incidere e quindi la sua assenza si nota di meno, siamo noi che ne parliamo”.