Agostinelli consiglia: "Prima di ogni cosa, con la Lazio servirà cazzimma"

Andrea Agostinelli, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ci sono dei momenti dell'anno in cui la cazzimma napoletano non possa non venir fuori. Prima della tattica e di altre cose c'è bisogno della cazzimma napoletana, soprattutto in momenti come questi. Poi va messo anche dell'altro, è ovvio, ma la prima cosa è la cazzimma. In questo momento a livello psicologico la Lazio parte avvantaggiata, viene da nove vittorie consecutive. Il Napoli troverà una squadra carica. Ma d'altro canto per la Lazio giocare contro il Napoli rende questa una delle partite più pericolose".