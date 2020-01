Agostinelli: "Contro la Juve è venuto fuori il vero Napoli, squadra aggressiva ed umile"

Giornata di campionato a suon di frenate in testa alla classifica. Ha fatto rumore il ko della Juventus contro il Napoli: "Tanti meriti sono stati dei partenopei", dice a TMW Andrea Agostinelli, ex calciatore anche del Napoli. "Ho visto una squadra che ha saputo lottare su ogni palla, che non ha mai mollato. Sempre aggressiva, umile. Quando è così, è difficile battere un avversario del genere che peraltro ha pure qualità indiscusse".

E la Juve? "Non l'ho vista bene, è stata una gara no. Ripeto, molti meriti vanno al Napoli. La squadra di Sarri non mi è sembrata concentrata e non ha avuto quell'aggressività che di solito la contraddistingue. Visti i risultati del pomeriggio poteva sfruttare meglio l'occasione ma quello di ieri è stato un Napoli... vero".