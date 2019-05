Agostinelli: "Di Lorenzo dovrà capire subito che la piazza di Napoli non è come Empoli..."

Andrea Agostinelli, ex allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sul mercato in casa azzurra: "Ho sempre detto che il Napoli deve prendere un grande centravanti, e Quagliarella lo è. Di Lorenzo? E' un buon esterno di difesa, ma deve stare attento a capire che la piazza di Napoli non è Empoli. E' un difensore che mi piace ed ha fatto bene, ma non è detto che sia titolare nel caso in cui arrivi a Napoli".