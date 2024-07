Agostinelli: "Di Lorenzo tornerà al suo livello. Conte? Giocherà con due moduli"

Andrea Agostinelli, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli sta lavorando bene sul mercato, ma vorrei capire come si evolverà la situazione Di Lorenzo. Giovanni tornerà ad essere il giocatore giusto, vedrete. Ora è in attacco che bisogna stare attenti. Lukaku non è Osimhen, sicuramente farebbe bene con Conte, ma Osimhen è un’altra cosa.

Conte sta pensando prima alla difesa, lui sa che le grandi squadre si iniziano ad organizzare prima di tutto nella fase difensiva. Il Napoli potrebbe giocare col 3-4-2-1 o col 3-5-2. Raspadori è un giocatore che può giocare nel 3-5-2 facendo o la prima punta o la seconda. Raspadori si metterebbe tra le linee per legare il gioco, sarebbe un giocatore vicino ad una punta di peso”.