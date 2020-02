Agostinelli: "Grazie a Gattuso il Napoli è tornato ad essere un vero gruppo"

Andrea Agostinelli, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Gattuso è entrato bene in squadra. Ora il Napoli è di nuovo un gruppo, un gruppo vero, in cui tutti si abbracciano quando segnano e tutti aiutano il compagno che sbaglia. Questa è la base per costruire qualcosa. La nomea di 'Ringhio' va stretta a Gattuso, uno che ha tante idee da allenatore e non solo la grinta. E' troppo riduttivo e semplicistico dire che dà soltanto grinta".