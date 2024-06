Agostinelli: "Ho letto di questi due attaccanti. Con Kvara sarebbe un tridente super"

L'ex allenatore del Napoli Andrea Agostinelli è intervenuto a Radio Marte parlando di mercato

TuttoNapoli.net

L'ex allenatore del Napoli Andrea Agostinelli è intervenuto a Radio Marte parlando di mercato: "Hermoso-Buongiorno-Rrahmani nuova difesa a tre? Sarebbe tanta roba, con Di Lorenzo che, se restasse, potrebbe anche giocare "braccetto" di destra, o anche laterale nei quattro. In attacco Conte prenderà Lukaku e un'altra punta, uno alla Lucca, che può giocare anche vicino al belga o fare la riserva. Attenzione però perché Lukaku è in fase discendente, per cui sicuramente occorrerà un altro centravanti. Secondo me farà 3-4-3, con Kvara a sinistra, Lukaku al centro e se arriva Chiesa a destra... sarebbe un attacco top”.