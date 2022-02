Agostinelli: "Il Barça è un progetto futuro, in questo momento è battibile"

Andrea Agostinelli, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Negli anni ogni volta che il Napoli sta a 99 e deve arrivare a 100 è sempre mancato, questa è la delusione di tutti i tifosi del Napoli. Detto questo però la partita di ieri va presa come un punto non perso ma guadagnato, perché il Cagliari aveva dominato. Non è un problema di modulo ma di condizione atletica.

Quali accorgimenti contro il Barcellona? Prima di tutto Spalletti deve recuperare qualche giocatore e fare la partita con intelligenza. Senza il gol doppio fuori casa questa è una partita che non devi perdere. Il Barcellona ha giocatori molto giovani, è un progetto futuro e quindi in questo momento sono battibili anche se non facilmente.

L’errore di Ospina? La papera la possono fare anche i più forti del mondo, ma dopo le doppie parate che ha fatto sono state straordinarie e ha permesso al Napoli di tenere il risultato.

Mertens in serata no a Cagliari? Lui con le sue qualità gioca al di là del modulo. Nessuno gli toglie le sue grandissime qualità ma non possiamo aspettarci continuità di rendimento anche nelle partite fisiche. L’età giustamente si sente, ma anche se gioca male tutta la partita basta una palla e ti può decidere la partita.

Lotta a tre per lo scudetto? Continuerà per tutto il resto della stagione. Vedo l’Inter di un 10% favorita rispetto a Napoli e Milan, ma ci sono tutte e tre”.