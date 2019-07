Agostinelli: "Il Napoli può giocare con qualsiasi modulo. Manolas-Kou, chi sarà il difensore dominante?"

Andrea Agostinelli, ex allenatore, ha parlato così ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli ha una rosa che può giocare con qualsiasi modulo. Lozano? Sarebbe un giocatore che va a rinforzare gli esterni d'attacco che ha già il Napoli, rinforzerebbe la rosa. Potrebbe prendere lui o James, o potrebbe prenderli tutti e due. Credo che questo possa anche essere l'anno di Milik. Manolas e Koulibaly potrebbe essere una delle coppie più forti d'Europa in assoluto, ma quando sarà il difensore dominante? Chi comanderà a livello di personalità? Sarà dura per tutti giocarci contro".