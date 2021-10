Agostinelli: "Il Napoli sta iniziando a far paura? Strano il referto di Massa"

Nel corso di ‘Ne Parliamo il Martedì’ su Canale 8, l’ex tecnico del Napoli Andrea Agostinelli ha parlato della squalifica di Spalletti: “Oggi come oggi è di un’importanza pazzesca non avere sulla panchina Spalletti. Ci sono momenti in cui c’è l’allenatore o il collaboratore cambia poco, ma adesso perdere Spalletti per il Napoli è come perdere un giocatore.

E’ brutto dire che il Napoli sta iniziando a far paura? Vedendo le immagini, che sono clamorose, Massa può solo aver pensato ad un applauso ironico e poi nel referto ha aggiunto il resto per giustificare".