Agostinelli: "McTominay giocatore superiore alla media, tornerà presto"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Andrea Agostinelli, allenatore ex Napoli ed ex calciatore, tra le tante, di Napoli ed Atalanta.

Chi sembra essersi ritrovato in Nazionale è anche Scott McTominay: questo alimenta i pensieri di chi sostiene che il suo calo di rendimento al Napoli sia dovuto alla convivenza con Kevin De Bruyne…

“Guarda, quello che ha fatto in Nazionale è sicuramente un fatto positivo per il Napoli. È chiaro che McTominay non è quello dello scorso anno, e probabilmente sta subendo anche psicologicamente la pressione di questo momento. C’è chi parla di problemi legati alla convivenza con De Bruyne, chi di problemi fisici. In realtà capita a tutti i calciatori di attraversare periodi difficili. Staccarsi un po’ dall’ambiente di Napoli e andare in Nazionale, dove si sente più leggero e ha anche segnato, può restituirgli quella fiducia che stava perdendo. Ed è una cosa molto importante anche per Conte, perché McTominay è un giocatore superiore alla media. L’anno scorso ha fatto cose straordinarie, e sono certo che tornerà presto su quei livelli. Questi periodi capitano, ma poi si ritrovano equilibrio e morale".

Chi invece sembra non fermarsi mai è proprio Kevin De Bruyne, che anche in Nazionale ha mostrato tutta la sua classe. Non sarebbe il caso di farlo partire qualche metro più avanti, sia per non ingolfare la mediana sia perché, così facendo, sembra rendere di più?

“Che lui sia più pericoloso quanto più giochi vicino alla porta non ci sono dubbi. Però, nel meccanismo del Napoli, giocando con tre centrocampisti, bisogna anche fare la fase difensiva, che comporta tornare parecchio indietro. Detto questo, hai perfettamente ragione quando dici che le sue doti si esaltano negli ultimi metri: ha un tiro preciso, esperienza e qualità superiori alla media. Più sta vicino alla porta, meglio è".