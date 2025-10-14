Longo rivela: "Buongiorno a Carpi giocava in un ruolo non suo e non brillava"

Moreno Longo, allenatore, ex giocatore del Napoli, di ruolo centrocampista, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Buongiorno ha fatto un percorso insperato, quando era a Carpi lo hanno utilizzato come terzino sinistro dove non ha brillato particolarmente, al ritorno alla Primavera del Torino ha fatto una stagione strepitosa nel suo ruolo.

Le sue qualità umane, unite al suo potenziale lo hanno fatto consacrare in una realtà come quella di Napoli dove è stato uno degli artefici dello scudetto e ora gioca la Champions League, è ad un livello top e se lo merita. Alessandro ha tanti interessi fuori dal calcio e questo lo aiuta anche nella sua professione. Lavorare di reparto è molto più complicato piuttosto che preoccuparti solo del duello, in questo poi fa la differenza l’input che ricevi dall’allenatore e devi avere grande capacità di metterla in pratica”.