Ex Napoli, Ancora: "Rrahmani-Lobotka al top fisicamente. Dicevo una cosa a Spinazzola"

Tiberio Ancora, ex membro dello staff atletico del Napoli, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Per Buongiorno, sarà un rientro graduale, rientra da un infortunio un pò particolare. Se dovesse giocare dall’inizio, il mister e lo staff saranno sicuri del fatto che è al 100%. Il giocatore migliore del Napoli dal punto di vista dell’alimentazione? Sono i dettagli che fanno la differenza, difficilmente ho trovato un calciatore non attento a tutto questo.

A parità tecnico tattica vince chi sta più in forma, poi certo se devo fare un nome ti dico che tra quelli più maniacali c’è Rrahmani e al secondo posto Lobotka. In ogni caso ripeto che tutti sono molto attenti ai dettagli, vedete il caso di Spinazzola: lui è un calciatore che, quando è attento a tutti i particolari, fa un salto di qualità incredibile. Lo vedo più maturo, più felice rispetto a Roma, si è fatto contagiare dall’ambiente, lo vedevo sorridere in continuazione. Gli ho sempre detto “a Roma ti vedevo spento, qui è un’altra cosa” e per me questo è merito di mister Conte. Quando i calciatori salgono sulla bilancia Conte vuole essere presente, cura le cose impensabili è il numero uno anche per questo”.