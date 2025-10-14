Gattuso annuncia: "Partirò con questi due attaccanti. Torniamo a essere l'Italia"

Gennaro Gattuso, commissario tecnico della Nazionale, ha parlato a Rai Sport a poche ore dal fischio d'inizio del match contro Israele: "Giocherà Raspadori con Retegui. Pio Esposito ha un talento cristallino. Sta bene e può aiutarci a gara in corso. Tifosi? Questi 10mila valgono come fossero 40 mila. Sfidare chiusure, file, divieti per venire allo stadio è un atto di amore. Dobbiamo tornare a essere l'Italia. Non siamo mai stati i più forti, neanche quando vincevamo. Lo diventavamo sul campo, con la forza e la volontà e l'unità di intenti".