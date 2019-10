Agostinelli: "Napoli seconda forza del campionato. I tifosi sono stanchi dell'egemonia juventina"

Andrea Agostinelli, ex tecnico del Napoli ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli: "MIlik? Credo che il Napoli avrà a disposizione un giocatore con una fiducia al massimo. A me il polacco piace tanto



Parole Ghoulam? Napoli è una piazza con grandi pressioni. La gente si è stancata dell'egemonia della Juventus. In Champions la grande vittoria con il Liverpool ha dato qualcosa di bello mente in campionato c'è un po' di empasse. Reputo gli azzurri sempre la seconda forza del campionato, bisogna solo avere pazienza



Napoli? Il Napoli ha fatto un'ottima campagna acquisti. Bisogna avere pazienza perchè siamo solo alla settima di campionato. Per me il Napoli è più forte dell'anno scorso".