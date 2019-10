Agostinelli: "Napoli squadra forte, c'è bisogno di un po' di pazienza"

L'ex allenatore del Napoli, Andrea Agostinelli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, queste le sue parole: "In Italia, ha ragione solo chi vince, bisognerebbe invece avere maggiore pazienza. Sulla squadra di Ancelotti i conti voglio farli più avanti, casomai a Natale, per avere un quadro più sicuro.



Problemi in avanti? In una stagione può succedere che si segni meno, ma sono passate solo sette turni di campionato che sono veramente pochi per emettere giudizi. Credo che questo sia un problema momentaneo.



Situazione Napoli? Sono sicuro che dopo la Juve, la squadra più forte sia proprio il Napoli. Ancelotti è uno dei migliori allenatori al mondo, poi se andrà bene o male si vedrà alla fine, certamente la squadra deve reagire ma ci vuole più equilibrio"