Agostinelli: “Non mi lascio mai andare all’entusiasmo, ma questo Napoli è stratosferico”

TuttoNapoli.net

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Andrea Agostinelli, allenatore: “Tra Tottenham, Eintracht e Porto, il Tottenham è l’avversario più insidioso, ma sono tutte partite impegnative. Il Napoli non deve aver paura di nessuno perché in questo momento fa paura alle altre.

Non mi lascio mai andare all’entusiasmo perché nel calcio tutto può succedere, ma questo Napoli è stratosferico. Certo, c’è sempre un po’ la paura di dire certe cose, ma la facilità con cui vince impegni difficili ci fa stare abbastanza sereni. Credo che il Milan si giocherà lo scudetto col Napoli, ma va detto che quando gioca non stravince come fanno gli azzurri. E poi, ciò che impressiona è la rosa del Napoli perché chiunque gioca fa bene. 7 attaccanti di qualità, 3 centravanti incredibili e poi a centrocampo, nei primi 5 centrocampisti europei, Lobotka ce lo devi mettere”.