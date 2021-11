Agostinelli pazzo di Anguissa: “Se farà qualche gol diventerà stratosferico”

Andrea Agostinelli, ex allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ritorno di Spalletti a San Siro? Per adesso ha fatto grandi cose, ha una partita molto difficile che se dovesse finire bene potrebbe dire molto. Dopo la sosta è un punto interrogativo, è difficile dare un giudizio sul risultato. L’Inter è una grande squadra, ma il Napoli oggi può davvero fare tutto.

Il Napoli può essere migliorato? E’ difficile trovare un punto debole. La difesa è la migliore del campionato, che dimostra un grande equilibrio nelle due fasi. Il centrocampo sta venendo su alla grande, l’attacco è completo. Di Lorenzo sta diventando il migliore in quel ruolo, Mario Rui sta facendo ottime cose ma forse sugli esterni mancano delle alternative valide. Malcuit e Ghoulam non stanno dando garanzie in questo momento. A questo Napoli mancano le migliori prestazioni di Zielinski, che invece sta facendo Fabian, completato dalla ciliegina sulla torta Anguissa. A Fabian mancava quel tipo di giocatore fisico, attenzione il camerunense non è solo forza fisica ha anche una certa qualità. Il pelo nell’uovo di Anguissa è che fa pochi gol, anche se con la nazionale ne ha fatti due. Se riuscirà a fare anche qualche gol col Napoli diventerà stratosferico, è stato un colpo di mercato impressionante”.