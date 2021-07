Agostinelli: "Per le caratteristiche che hanno ci sono due intoccabili per Spalletti"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" è intervenuto Andrea Agostinelli, allenatore: "Spalletti? Non avevo dubbi che il suo impatto sarebbe stato positivo. Che poi tutto cominci a inizio campionato questo è fuori dubbio. Ovviamente lo spessore fa presa e lui è molto intelligente, non avevo assolutamente dubbi. Il Napoli ha questi piccoletti tremendi che devono, per me, avere una libertà in fase offensiva per esprimere la qualità. Ovviamente Spalletti punta all'equilibrio della squadra. L'importante è che se un giocatore da sinistra va a destra poi a destra rimanga, in maniera tale che il campo sia sempre coperto. Ingabbiare un giocatore è dannoso.

Il giocatore che per Spalletti dovrà essere intoccabile? Credo che ce ne siano due: Koulibaly e Osimhen, per le caratteristiche che hanno. Pensare a un Napoli senza Koulibaly mi fa molta paura, anche se non è più quello di 2-3 anni fa".