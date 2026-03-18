Agostinelli pronostica: “Questo il piazzamento finale del Napoli”

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"Io l'ho sempre detto e lo confermo, con il recupero dei giocatori il Napoli può arrivare secondo. È in lotta con il Milan e secondo me alla fine chiuderà al secondo posto, come avevo previsto”. Così parla “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Andrea Agostinelli, allenatore ex Napoli ed ex calciatore, tra le tante, di Napoli ed Atalanta.“C'è stata una fase di calo, ma sono mancati tanti giocatori ad Antonio Conte e questo ha pesato molto."

È stata una stagione davvero complicata dal punto di vista degli infortuni per il Napoli, che hanno inciso anche sulla corsa scudetto. Le chiedo: siamo davvero sicuri che lo scudetto sia già dell'Inter, nonostante qualche segnale di nervosismo nelle ultime partite?

"Per me l'Inter è favorita all'80%. Un 20% lo lascio sempre aperto, perché nel calcio può succedere di tutto. Se, per esempio, il Milan avesse vinto all'Olimpico, si sarebbe avvicinato molto. Invece l'Inter, anche in una giornata non brillante, ha guadagnato punti. Credo che quest'anno non si farà sfuggire il titolo come in passato."

La corsa al quarto posto è forse la più interessante, con Roma, Como e Juventus coinvolte, mentre l'Atalanta sembra leggermente dietro. Qualche settimana fa lei indicava il Como come possibile sorpresa: la pensa ancora così?

"Sì, avevo detto che il Como, battendo la Roma, avrebbe fatto un salto importante, ma la distanza dalla Juventus resta minima. In questo momento Como e Juventus si giocano la Champions. Se devo dare delle percentuali: 41% Como, 39% Juventus e 20% Roma."

Crede che il progetto Juventus stia prendendo forma e che, con la qualità dei giocatori e le idee dell'allenatore, possa arrivare al quarto posto?

"L'allenatore ha dato un'impronta chiara alla squadra. Al di là dei risultati non sempre eclatanti, si vede un cambiamento nel gioco. Per me la Juventus fa bene a tenerselo stretto, perché oggi non è facile trovare di meglio."

Quindi lei non è tra quelli che riporterebbero una vecchia gloria juventina come Antonio Conte?

"Antonio Conte, secondo me, ha sempre la Juventus nel cuore. Però se non è tornato l'anno scorso, difficilmente lo farà adesso, visto che la società ha già preso un allenatore di pari valore. Magari tra un paio d'anni si potrà riparlare di un suo ritorno a Torino."