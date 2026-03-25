Ordine: "Panico in casa Inter, hanno timore di Conte! Nel Napoli è cambiata la musica"

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"La fortuna è che alla ripresa ci sarà Napoli-Milan. Un pareggio farebbe comodo all'Inter. Gli unici ostacoli sono Roma e Como".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto il giornalista Franco Ordine: "Quanta paura c'è in casa Inter? C'è una specie di panico. Da una parte si rendono conto che la squadra è sgonfia dal punto di vista fisico. E poi hanno timore di Conte, che non ti molla più una volta azzannata la caviglia. La fortuna è che alla ripresa ci sarà Napoli-Milan. Un pareggio farebbe comodo all'Inter. Gli unici ostacoli sono Roma e Como.

Io francamente a meno di un crollo verticale, secondo me riusciranno a mantenere il vantaggio minimo. Il Milan ha 63 punti senza avere l'attacco. Come se uno dovesse andare ad un incontro di boxe senza guantoni. Il Milan ha 23 gol subiti, ma l'attacco è distante dal miglior attacco del campionato. Ventidue gol sono di difensori e centrocampisti. Per via della pubalgia di Leao, gli infortuni di Pulisic, Fullkrug, Gimenez...Il secondo posto sa quasi di miracolo. Leao si è dedicato con grande generosità alla causa. Dice di essere al 30%, non scatta mai. La pubalgia lo condiziona.

Il Napoli spaventa il Milan? Ora ha recuperato tanti giocatori, ora la musica è diversa. E vedrete da qui alla fine del campionato.

Italia-Irlanda del Nord? L'asticella non è altissima. Si può scavalcare, ma ad una condizione: il clima di Bergamo sarà favorevole, ma non ci deve essere il macigno delle due precedenti qualificazioni Mondiali. Non ci sono leader tecnici in questa squadra".