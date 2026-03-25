Bisogna riconfermare Lukaku? Fabbroni: "Non si può dare una risposta secca"

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"Bisogna essere meno lapidari nei giudizi. Anguissa, per esempio, devi attenderlo".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: "Lukaku da riconfermare per la prossima stagione? La risposta dovrebbe essere vicina al no, però in realtà non si può dare una risposta secca. Lukaku sta in una fase di lento recupero. Per questo motivo, serve a poco ad una Nazionale come il Belgio che deve sperimentare in vista del Mondiale. Bisogna essere meno lapidari nei giudizi. Anguissa, per esempio, devi attenderlo.

L'ultima Italia al Mondiale o quella attuale: Buffon o Donnarumma? Prendo Buffon; la BBC contro Mancini, Bastoni e Calafiori? Andiamo avanti (ride ndr). Prendo Barzagli, Bonucci e Chiellini; poi prenderei Dimarco e Politano; Pirlo non si discute, forse prenderei anche Verratti e Marchisio; Balotelli è stato un grande peccato, Dio gli aveva dato grandi qualità. Ma non riesco a prenderlo. Prendo l'attacco Kean-Retegui, considero anche Pio Esposito. Anche se manca continuità negli attaccanti della Nazionale italiana.

Com'era Buffon ai suoi esordi? Ero presente al Tardini in quella gara d'esordio in campionato in Parma-Milan. C'era incredulità all'esordio di Gigi; era un rischio calcolato in quel Parma-Milan. Poi è diventato Buffon. Era un calcio fatto di grandi campioni, non era incline ad una carta d'identità verde. Era difficile trovare posto per i giovani".