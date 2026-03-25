Open Var e polemiche, il Ceo di Dazn: "Eliminarlo peggiorerebbe la situazione"

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Secondo Azzi, la trasmissione rappresenta uno strumento utile per il pubblico e per il sistema calcio.

Il futuro di 'Open Var' resta al centro del confronto dopo le polemiche delle ultime settimane e le indiscrezioni su una possibile chiusura del programma di DAZN. Un’ipotesi che non convince Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia, intervenuto per chiarire la posizione dell’emittente sul format dedicato all’analisi degli episodi arbitrali.

Secondo Azzi, la trasmissione rappresenta uno strumento utile per il pubblico e per il sistema calcio: “Eliminare Open Var - le sue parole al Corriere dello Sport - peggiorerebbe la situazione. È un progetto nato con l’obiettivo di fare educazione al regolamento e spiegare come vengono prese le decisioni. Crediamo che il dialogo e la trasparenza siano fondamentali”.

Il dirigente di DAZN ha poi sottolineato come anche i tifosi abbiano mostrato interesse verso questo tipo di contenuti, ribadendo che il riscontro raccolto è stato molto positivo: “Abbiamo chiesto direttamente ai nostri clienti cosa ne pensano e circa il 90% vorrebbe poter vedere e ascoltare audio e video del Var, insieme alle spiegazioni degli arbitri. Non c’è nulla di più sano che discutere con serenità anche di un errore, quando capita”.