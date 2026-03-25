Cabrini: “Occhio Italia! Non esistono più squadre materasso. Scudetto? Solo l'Inter può perderlo"

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Cabrini ha parlato anche sulle prospettive della Nazionale italiana e sulla possibilità di qualificarsi ai Mondiali.

L’ex campione del mondo Antonio Cabrini è stato ospite a “Il calcio della sera” su Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha condiviso le sue riflessioni sulla delicata sfida dell’Italia contro l’Irlanda del Nord, valida per il primo turno dei playoff per accedere ai Mondiali di Stati Uniti, Messico e Canada. Secondo l’ex difensore, la squadra dovrà affrontare la gara “con coraggio, soprattutto con la speranza di portare a casa queste partite importantissime per sbloccare la fase finale del mondiale”. L'ex terzino ha ricordato che, nonostante sulla carta l’Irlanda del Nord sembri un avversario abbordabile, nel calcio moderno non esistono più squadre materasso: “Puoi trovare sempre un avversario molto voglioso di giocarsela al 100%”

Il cambiamento del calcio e il ruolo dei giovani

Alla domanda se oggi ci sia un appiattimento del livello generale, l'ex Juve ha risposto che più che un appiattimento, si tratta di “un modo nuovo di concepire il gioco del calcio, sotto tanti aspetti: modulo, forza fisica, tattica, tecnica”. Ha spiegato che il calcio è cambiato in maniera importante e che, rispetto ai suoi tempi, oggi molti campioni giocano in altri campionati. Cabrini ha anche parlato dei giovani talenti italiani, come Di Marco e Palestra, sottolineando che è difficile fare paragoni con il passato, ma che l’importante è che ognuno sappia fare il proprio ruolo al meglio. Ha poi aggiunto che in partite come quella contro l’Irlanda del Nord, “conta soprattutto la forza mentale più che la forza fisica o tecnica” e che l’amalgama del gruppo è più importante della somma dei singoli.

Le prospettive della Nazionale e la lotta Scudetto

Cabrini ha parlato anche sulle prospettive della Nazionale italiana e sulla possibilità di qualificarsi ai Mondiali: “Sarebbe una mazzata terribile non poterci andare per la terza volta consecutiva. C’è la possibilità di fare tutto, di poter fare la buona partita con la consapevolezza di guardare al futuro che può iniziare partecipando al campionato del mondo”. Ha commentato poi la lotta per lo Scudetto, affermando che “l’unica squadra che può perdere sul campionato sia l’Inter”.