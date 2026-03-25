Rai, Civoli: "Vergara futuro della Nazionale, Gattuso l'avrebbe convocato senza l’infortunio”

Rai, Civoli: "Vergara futuro della Nazionale, Gattuso l'avrebbe convocato senza l’infortunio”TuttoNapoli.net
Oggi alle 21:20Le Interviste
di Antonio Noto
"Gattuso ha preso in mano una situazione non facile dopo l’uscita di Spalletti arrivando all’obiettivo minimo di arrivare ai play off".

Marco Civoli, giornalista e telecronista Rai, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: "Gattuso ha preso in mano una situazione non facile dopo l’uscita di Spalletti arrivando all’obiettivo minimo di arrivare ai play off. Legatissimo al Club Italia, sa bene cosa si gioca a livello personale. Sono i giocatori a non dover tradire il prpio Ct".

Sul futuro della Nazionale:
"Palestra e Pio Esposito sono il futuro della Nazionale, probabilmente ci sarebbe stato anche Vergara se non si fosse fatto male. Negli ultimi anni oggi con 5 partite in serie A vai in Nazionale. I talenti ci sono, li abbiamo. Giocatori esperti l’Italia ne ha e la partecipazione ai Mondiali è possibili”.