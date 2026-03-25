Rimonta Scudetto? Eranio: "Più Napoli che Milan, la sosta aiuta l'Inter ma è un'incognita"

vedi letture

"Inter Lautaro dipendente? Lautaro Martinez è uno dei più forti giocatori al mondo nel suo ruolo".

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto l’ex centrocampista del Milan e della Nazionale Stefano Eranio: "È un momento particolare per la nostra Nazionale. La pressione è alta. In base alla mia esperienza, in questi momenti conta solo quello che succede sul rettangolo da gioco. Si deve scendere in campo concentrati e con l’unico obiettivo di fare risultato Gattuso schiererà la formazione migliore possibile in questo momento, al di là dell’esclusione di Chiesa dovuta ad un problema fisico. L’Italia deve scendere in campo sfruttando tutte le sue capacità tecniche e dando tutto quello che ha. La squadra c’è, dobbiamo capire come staranno quei giocatori che in campionato stanno facendo fatica ma che con la maglia della nazionale possono recuperare energia e raggiungere l’obiettivo che tutti vogliamo.

L’Italia è più forte sulla carta delle sue avversarie. Il problema per gli azzurri non è quello di giocare in casa o in trasferta. Di sicuro per l’Irlanda del Nord non sarà facile a Bergamo dove ci sarà uno stadio compatto a sostenere gli azzurri. L’Italia, non deve sentire la tensione dell’ambiente e deve giocare come sa fare poiché ha le capacità per potersi imporre. Dopo di che, nel calcio subentrano così tante cose che è difficile prevedere come andrà a finire. Al di là di tutto, io sono convinto che l’Italia andrà ai mondiali.

Il campionato non è ancora chiuso. La sosta farà bene all’Inter per recuperare un po’ delle energie perdute poiché sta facendo fatica in campionato, mentre farà meno bene alle altre che stanno rincorrendo i nerazzurri nella lotta per il titolo. L’incognita nazionale, però, peserà anche sulle squadre di Serie A poiché i giocatori vanno fuori, fanno tanti chilometri per raggiungere le proprie nazionali e non sai come staranno al rientro.

Il Napoli sta recuperando alcuni giocatori importantissimi. Antonio Conte non è stato fortunato quest’anno. Io credo che il Napoli possa avere qualche percentuale in più del Milan per mettere in discussione lo scudetto dell’Inter. Inter Lautaro dipendente? Lautaro Martinez è uno dei più forti giocatori al mondo nel suo ruolo. La sua presenza genera molto ottimismo all’interno della rosa nerazzurra poiché fa giocare bene la squadra, a prescindere se faccia gol o meno. Come accade per alcuni giocatori del Napoli che sono dei talenti. Nel rush finale del campionato Conte avrà l’opportunità di schierare la migliore formazione possibile. Per tanto tempo ha avuto poche possibilità di scelta a causa degli infortuni".