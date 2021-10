Agostinelli: "Roma può essere contestata se il Napoli parte subito in vantaggio"

Il Napoli e non solo nel corso della chiacchierata con Andrea Agostinelli. Si parte appunto dai partenopei che domenica dovranno affrontare una Roma reduce dal clamoroso ko contro il Bodø/Glimt. "La Roma - dice a Tuttomercatoweb.com - dovrà avere una reazione emotiva e forse la gara sarà più dura per i partenopei. Dopo una prestazione del genere i giallorossi cercheranno certamente di dare di più".

Il Napoli oltretutto adesso è sempre più atteso al varco...

"Se da una parte per la squadra di Spalletti potrà essere più difficile per quel motivo che ho detto, d'altro canto può succedere l'inverso, cioè che se il Napoli parte alla grande e va in vantaggio può mettere in crisi la Roma perchè può anche esserci la contestazione del pubblico".