Agostinelli: "Sconfitta con la Juve non è un dramma, ma Ancelotti dovrà fare delle verifiche"

Andrea Agostinelli, ex allenatore del Napoli, ha parlato del momento del Napoli e di altri temi di casa azzurra ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Juve-Napoli? Togliamo l'autogol, parliamo sul 3-3 perchè l'autogol come quello non mi cambia l'analisi della partita. Dopo il 3-0 io reagisco e faccio il 3-3, ma il minimo di dubbio che la Juventus possa aver mollato può venire. Attenzione a questo, voglio giudicare alla grande il Napoli dopo il 3-0 della Juve, ma devo giudicare assolutamente il Napoli della prima ora dove è esistita soltanto la Juventus. Il fatto di aver preso tre gol ed essere andati sotto 3-0 senza una reazione, è la cosa che dispiace di più. Erano 70 anni che non si segnavano tutti questi gol in Serie A, c'è un anomalia. Non ne fare un dramma, ma certamente devo verificare perchè nella prima ora di gioco non sono esistito".