Agostinelli: "Semplicistico accusare Gattuso con 9-10 assenze! Vorrei vedere le altre..."

Sulle frequenze di Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" è intervenuto Andrea Agostinelli, allenatore: "Non mi è mai capitato di avere così tanti giocatori fuori nello stesso momento. Quando mancano 2-3 giocatori è ok ma quando ne mancano 9 o 10 mi sembra semplicistico accusare per forza. Vorrei vedere le altre squadre con tutte queste assenze. Detto questo, si poteva fare di più. Forse alcuni giocatori sono stati anche sopravvalutati. In questo momento le cose non sono semplici".

SU NAPOLI-GRANADA - "Una partita importante più di quanto si possa pensare, chi andrà in campo dovrà superare il turno perché non si può uscire contro il Granada. Centrocampo del Napoli? Gli azzurri creano tanto ma quando la palla la prendono gli altri fanno male. Perché non bloccare di più gli esterni e dare una mano a centrocampo? Bakayoko? Non serve solo l'esperienza ma pure la forza di fare le cose".