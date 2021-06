Agostinelli sicuro: “Non servirà una rivoluzione. Rosa da scudetto già lo scorso anno”

Andrea Agostinelli, allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. "Quando si cambia allenatore, ad un club serve sempre qualcosa. Spalletti è un allenatore di spessore, di esperienza. Sicuramente proverà a farsi prendere qualche calciatore, ma al Napoli non serve la grande rivoluzione perché lo scorso anno aveva un organico da scudetto. Doveva entrare obbligatoriamente in Champions League, per il valore della rosa, e il fatto che non ci sia riuscito è una grande delusione".