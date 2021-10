Agostinelli: "Solo le milanesi a contrastare il Napoli, non credo al rientro della Juve"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l'ex tecnico del Napoli ed ora commentatore tv, Andrea Agostinelli: "Parlare di turnover è offensivo per i giocatori del Napoli? Ha ragione Spalletti, cerca di caricare la squadra. Credo che l’Europa League sia una manifestazione importante nella quale il Napoli può arrivare molto in alto. Le vittorie danno grane autostima e morale, più vinci e più ti autoconvinci che puoi vincerle tutte. Credo che sia la partita più importante finora, se non vinci sei praticamente fuori dalla coppa.

Diversità tra campionato e coppe europee? Sono le intensità di gioco, tra le italiane in Europa solo l’Atalanta gioca a ritmi europei. Per quello quando incontriamo una squadra europea andiamo in difficoltà.

L’organico del Napoli? Sapete quanta stima ho di questa rosa, già lo scorso anno poteva lottare per la prima posizione. A maggior ragione quest’anno può puntare a vincere il titolo. Quest’anno potrebbe essere davvero l’anno buono per il Napoli, potenzialmente è da scudetto. Come avversarie vedo entrambe le milanesi, non penso ad un rientro per il primo posto della Juve.

Quanto conta il ritorno del pubblico allo stadio Maradona? E’ importantissimo l’apporto del Maradona. Quest’anno il pubblico napoletano mi è piaciuto molto perché sta tenendo un equilibrio che gli altri non ha avuto”.